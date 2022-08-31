محافظ الأقصر يوافق على تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة إلى 220 درجة

الأقصر - أحمد مرعى

وافق محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2022\2023 من مجموع 227 درجة إلى 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقالت محافظة الأقصر، إن ذلك جاء فى إطار الاستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، كما صدر القرار فى ضوء المقترح المقدم من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والذي جاء وفقا لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن عقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة إسنا للعام الدراسي 2022/2023 بإشراف جامعة الأقصر فى مدينة طيبة.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قررت مديرية الشئون الصحية عن إعادة إجراء اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا، وتقرر أن تكون الإختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر، وذلك بدءاً من إعداد الإختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة وفقاً لما هو متبع في السنوات الدراسية الخاصة بها أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتمنى مديرية الشئون الصحية لأبنائها الطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات التوفيق والنجاح الدائم.