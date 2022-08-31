محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس 2022

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، ويرافقة اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ظهر اليوم الموافق، 31 اغسطس معرض أهلا مدراس 2022 ، تحت شعار مبادرة " كلنا واحد " التابعة لوزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيضات تتراوح من 20 : 30%، لرفع العبء عن كاهل المواطن، وذلك بحديقة الشيخ زايد، نطاق حي ثالث.

جاء ذلك بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022 /2023.

شهد الافتتاح كلا من اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة، الدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، الدكتورة عفاف الكومي مقرر فرع المجلس القومي بالإسماعيلية، أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، إيهاب زهدي الأمين المساعد للصندوق محمد السيد مدير الغرفة، وعضوات لجنة سيدات الأعمال، وأحمد منصور وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ويتضمن المعرض تقديم كافة المستلزمات و الأدوات الدراسية، و الزي المدرسي للطلاب ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يوفر المعرض كافة الأدوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى ويشمل جناح للمجلس القومي للمرأة وجناح لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى 70 عارضة للجنة سيدات الأعمال مقسمة على فترتين ،لتنوع المعروضات ، بإجمالي 105 تاجر و عارضة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهله، ويستمر المعرض 45 يوما من افتتاحه، وجميع المعروضات خاصة بالزي المدرسي و مستلزمات المدارس فقط ، بجوده عالية و بتخفيضات تتراوح من 20 : 30 %.

أشاد محافظ الاسماعيلية، بجودة المنتجات المعروضة من الملابس والأدوات المدرسية والتخفيضات، داخل المعرض المقدمة، من أصحاب المكتبات والتوكيلات التجارية والشركات وتجار الجملة ومحالات الملابس والأحذية عن المعروض بالسوق المحلي.

وصرح المهندس أحمد عثمان، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المعرض بشكل دائم طوال فترة إقامته، للتأكد من المعروضات والإعلان عن الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات ضد التجار غير الملتزمة بالتخفيضات المعلنة، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعرض ، ورفع العبء عن المواطنين.

ويهدف معرض أهلا مدارس تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية من خلال توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة.