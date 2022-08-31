محاضرة بالأوقاف للأئمة: على الخطيب أن يتصف بالذكاء والفطنة ويراعى الواقع

كتب على عبد الرحمن

واصلت وزارة الأوقاف، لليوم الرابع على التوالي، الدورات التدريبية، في "بناء الخطبة العصرية وفن الإلقاء"، لعدد 150 إمامًا من أئمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بمحاضرة الدكتور عادل محمود عبد الخالق محمد أستاذ ورئيس قسم الثقافة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وذلك بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة بالوزارة، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وفي محاضرته أشاد الدكتور عادل محمود عبد الخالق بدور وزارة الأوقاف في تدريب الأئمة، فهي تؤدي دورًا فعالًا في علاج الأمراض الاجتماعية في الواقع المجتمعي وتعمل على وحدة الصف والرقي بالخطيب.

مؤكدًا أنه ينبغي على الخطيب أن يتصف بالذكاء والفطنة وأن يراعي الاجتماعي، ومراعاة المخاطب ونفسيته، مشيرًا إلى أن الخطيب مصدر أمن وأمان للواقع، فالفتن لا تحدث إلا بعد اختلال الأمن الفكري، مؤكدًا أن الخطيب كالطبيب، طبيب الروح، يجمع ولا يفرق.

كما أشار في حديثه إلى كيفية إعداد العناصر للخطبة التي تتناسب مع الواقع المعيشي، من حيث المقدمة والموضوع، مع مراعاة وحدة موضوعها، الخاتمة مع عدم الإطالة التي تؤدي إلى التشتيت.