وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بموسكو اليوم الأربعاء: "إن الوضع الدولى يتطلب ضبطا للساعة بشكل منتظم وتنسيقا لخطواتنا"، مضيفا "يعمل زملاؤنا الغربيون عن قصد وباستمرار على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم".

وتابع وزير الخارجية الروسى "نركز مع أصدقائنا في ظل هذه الظروف، بما في ذلك مع إيران، على إنشاء آليات موثوقة وبناءة من شأنها أن تسمح لنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة بغض النظر عن أي إملاءات".