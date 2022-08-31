طالبة تنهى حياتها قبل تخرجها بيومين.. وتترك رسالة: "لم أجد من يطبطب عليا"

الدقهليه شريف الديب

تخلصت فتاة جامعية بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، من حياتها بتناول حبة سامة تستخدم فى حفظ الغلال، وذلك قبل يومين من احتفالها بتخرجها، وذلك بعد مرورها بأزمة نفسية وكتابتها رسالة تطلب عدم مشاركة أسرتها فى حضور جنازتها.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول فتاة تدعى " ر. ج " 22 عاماً، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها قرص كيماوى "حبة الغلة السامة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وبالفحص تبين مصرع الفتاة وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة وتعانى من اكتئاب بسب معاملة أهلها، وتحرر عن ذلك المحضر للازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وتركت الفتاة رسالة مؤثرة قبل إنتحارها وكتبت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس فيس: "أنا حزينة حزينة أوى إنى وصلت للمرحلة دى، وأنا بكتب الرسالة دى مش شايفة من كتر الدموع اللى بتنزل من قلبى مش عينى، أنا تعبت تعبت أوى وإستحملت كتير أوى بس أنا إنسانه عندى طاقة مش قادرة استحمل كل ده لوحدى، أنا بس كنت محتاجة حد يطبطب عليه وياخدنى ف حضنه أنا عمرى ما حسيت ب حنيه أم ولا أب ولا أخوات ولا أصحاب، أنا عايشه لوحدى حرفياً رغم وجود الناس دى حوليا انا لوحدى والوحده وحشه اوى ومُتعبه أوى أنا اتهلكت واتأذيت واتخذلت من اقرب ناس ليا وف الاخر يتقالى معلش، محدش يكلف نفسه يفكر فيا ولا يفكر ف إحساسى، أعيش ليه، أعيش لمين، انا ف الوقت ده كنت عاوزه بس اللى يحسسنى انى استاهل أتحب وان حد يفضل معايا عشانى عشان بيحبنى".

وأضافت فى رسالتها: "أنا حاربت الناس كلها عشان ابقيغ كويسة وكل محاولاتى فشلت، اتاكدو انى موصلتش لهنا بسهولة كده لا والله انا عافرت عشان موصلش بس للاسف الحزن كان أقوى منى أتمنى ربنا يسامحنى ويحاسبنى ع تعبى وقلة حيلتى مش ع عدم إيمانى به، حاجه أخيرًا أنا كنت لوحدى ودلوقتى لوحدى ف أتمنى محدش من أهلى يحضر جنازتى لانى ماشيه زعلانه زعلانه منهم كلهم ومش مسامحه ف حق نفسى ابداً، ادعولى بالرحمه أفتكرونى بالخير وأتمنى متنسيش زى ما كنت منسيه وقولو للشخص اللى ختم نهاية حياتى أنه كان أملى الوحيد وللأسف خذلنى، عرفوه إنى كنت بحبه عرفووه انى خلاص فارقت الدنيا دى وانا حزينه وزعلانه على نفسي".

وأختتمت رسالتها: "هيعرف بالصدفة أنى موت زيه زى ناس كتير أوى كانت فحياتى حفلة تخرجى بعد بكره هى مش حفلة تخرجى من الكلية بس ومن الحياة كلها، ادعولى ربنا يسامحنى ومحدش يقولى ماتت كفره لأن الكُفر هو انى افضل عايشه مأذيه ومنسيه ووحيده".