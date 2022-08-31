اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:23 م
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ضبط 455 طن قمح قبل استخدامه كـ تقاوى فى محطة غربلة بالمحلة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:30 م
ضبط 455 طن قمح قبل استخدامه كـ تقاوى فى محطة غربلة بالمحلة صوامع قمح ـ أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 455 طن قمح معبأ في شكائر داخل محطة غربلة بمدينة المحلة قبل استخدامه كتقاوى محاصيل زراعية و4800 علبة كاستر بعلامات مقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وكان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مخازن القمح لضبط المحتكرين والذين لم يقوموا بتوريده للشون والصوامع.

 

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت ناصر عفيفى، محمد سعد الخولى،  والسيد أحمد الحواله المفتشين  بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 455 طن قمح مصرى محلى معبأ فى شكائر لاستخدامه فى تقاوى محاصيل زراعية، و تم ضبط الكمغيه بداخل محطة غربله بدائرة ثالث المحلة  بأسماء وعلامات تجارية مملوكه للغير بدون أى مستندات او أوراق تفيد ذلك مخالفا القانون 281لسنة 94 الخاص بالغش التجاري والخداع.

 

كما تم ضبط 4800 عبوة  كاستر بداخل مصنع تعبئة مواد غذائية بدائرة مركز طنطا  مدون على العبوات بيانات مخالفه ومملوكة للغير بغرض الغش والخداع مخالفا القانون 281 لسنة 94 الخاص بالغش التجاري، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


محافظة الغربية

تموين الغربية

قمح محلى

تقاوى محاصيل زراعية



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