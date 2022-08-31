اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:30 ص
أكرم القصاص
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ضبط 1956 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:01 ص
ضبط 1956 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية مخالفات مرورية
كفر الشيخ محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار الحملات المتعددة، لتيسير الحركة المرورية، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.
 
 
‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1956مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق" حيث تم ضبط  26 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 14 مخالفة دراجة نارية، و67 مخالفة سير بدون تراخيص 39 بدون رخص قيادة و 28 بدون رخص تسيير، و 1682 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.
 
 
 
 

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