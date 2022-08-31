ضبط نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات فى القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل للمأكولات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثرت قوات الأمن بداخل المحل إليه على 626 كيلو جرام مواد غذائية، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.