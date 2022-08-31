اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:16 م
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ضبط نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات فى القاهرة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:03 م
ضبط نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات فى القاهرة قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل للمأكولات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما عثرت قوات الأمن بداخل المحل إليه على 626 كيلو جرام مواد غذائية، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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