زعماء بريطانيا ينعون جورباتشوف.. وجونسون: بوتين مصمم على تدمير "خيره"

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطانى المنتهية ولايته بوريس جونسون، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عازم على "تدمير خير" ميخائيل جورباتشوف ومحاولة إعادة إنشاء الإمبراطورية السوفيتية مرة اخري.

بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، أشاد رئيس الوزراء بزعيم الاتحاد السوفيتى السابق، الذى توفى عن عمر يناهز 91 عاما، واصفا إياه بأنه "واحد من هؤلاء الذين غيروا العالم وغيروه بلا شك إلى الأفضل".

قال جونسون: "عندما تنظر إلى ما فعله لجعل أوروبا كاملة، حرة، لإعطاء الحرية لدول الاتحاد السوفيتى السابق - كان ذلك شيئًا غير عادى تمامًا".

وأضاف: "ربما دفع ثمنه السياسى الخاص مقابل ذلك، لكن عندما يكتب التاريخ، سيكون، على ما أعتقد، أحد مؤلفى التغيير الرائع نحو الأفضل فى العالم".

وقال جونسون إن جورباتشوف - الذى أدخل إصلاحات كبيرة وساعد فى انفتاح الاتحاد السوفيتى على العالم فى أواخر الثمانينيات - كان سيجد غزو روسيا لأوكرانيا "غير وارد على الإطلاق".

وتابع: "ما يقلقنى اليوم هو أن القيادة الحالية فى موسكو عازمة على تدمير ما صنعه ميخائيل جورباتشوف، وهى عازمة على محاولة انتقامية، لإعادة إنشاء تلك الإمبراطورية السوفيتية أنت ترى ذلك فى أوكرانيا - هذه هى المأساة، شيء كان ميخائيل جورباتشوف يعتقد أنه غير وارد على الإطلاق، وغير مبرر."

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن جورباتشوف كان "أحد أعظم الشخصيات فى القرن العشرين"، مضيفًا: "سيُذكر إلى الأبد على أنه آخر زعيم للاتحاد السوفيتى كان لديه الشجاعة والقناعة لإنهاء الحرب الباردة".

وأشادت ليز تروس، وزيرة الخارجية والمفضلة لقيادة حزب المحافظين، بـ"رجل دولة رائع" وقالت إن "إرث التعاون والسلام الذى خلفه جورباتشوف يجب أن يسود".