رفع كفاءة شارع مدرسة أم المؤمنين إستعداداً للموسم الشتوى (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية لتفقد أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى إستعداداً للموسم السياحي الشتوي الجديد.

وتضمنت الأعمال إزالة البلدورات المتهالكة وتركيب بلدورات وبلاط جديد مطابق للمواصفات الفنية، مشيداً بجهود رئاسة حي وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحي في أعمال التطوير، كما تابع رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة من أعمال قص وتهذيب الأشجار بمنطقة ميدان فندق الإبروتيل، مشدداً على الإدارة العامة للحدائق والبساتين بتكثيف الأعمال لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

وفي سياق أخر قام الدكتور علي الشرابي برفقة أيمن حسين رئيس حي وسط، بالمرور ميدانياً على أرض الواقع لتحديد وتنظيم ساحات إنتظار المركبات بالمنطقة المحيطة بشارع مستشفى الكرنك الدولي للقضاء على المظاهر العشوائية بالمنطقة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الأقصر للتيسير على المواطنين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بسرعة تحديد تنظيم انتظار المركبات وتيسير الحركة المرورية في الشوارع، والقضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات، وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة، داخل نطاق المدينة، وذلك بمشاركة إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، تحت إشراف المقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات.

واستهدفت الحملة مناطق ( عزبة ابو زينة - أسفل كوبري أبو الجود - ومنطقة التموين القديم بجوار مزلقان شرق السكة الحديد)، مما أسفر عن تحرير عدد 3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.



رئيس مدينة الأقصر يتابع رفع كفاءة شارع مدرسة أم المؤمنين



قص الأشجار وتطوير الميدان بالشارع