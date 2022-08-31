رتفاع صادرات مصر من "الحلى والاحجار الكريمة" إلى 827 مليون دولار خلال 6 شهور

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ارتفعت صادرات مصر من "الحلي والأحجار الكريمة" خلال الفترة"يناير-يونيو" من العام الحالي بنحو 30% لتسجل نحو827 مليون دولار مقابل 638 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه خلال 6 شهور الأولى من 2022 تم التصدير لنحو 38 دولة منهم 18 دولة، لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2021 تضمنت كلا من(تنزانيا- الجزائر-الصين الشعبية -سنغافورة-صربيا-اليابان-هولندا-سويسرا-توجو-قطر- اليونان -التشيك-قبرص-مدغشقر-هونج كونج-النمسا-بلجيكا-المغرب).

وأوضح التقرير أن كلا من "الامارات العربية المتحدة وكندا" استحوذتا على 99.6% من اجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة منوها بأن صادرات الحلي والأحجار الكريمة الى"الامارات العربية المتحدة" ارتفعت خلال النصف الاول من العام الحالي بنحو 60% لتبلغ ما قيمته 442 مليون دولار مقابل 276 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت ارتفاعا بنحو 50% إلى "كندا" لتسجل ما قيمته 382 مليون دولار مقابل 255 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى "المانيا الاتحادية"خلال 6 شهور بنحو 55% لتسجل 273 ألف دولار مقابل 603 آلاف دولار.

وأضاف أن صادرات مصر من الحلي والاحجار الكريمة إلى "إيطاليا" زادت بنحو 2% لتسجل 247 ألف دولار مقابل 242 ألف دولار فيما حققت نموا كبيرا بنحو 1556% إلى "الولايات المتحدة الامريكية" لتسجل نحو 68 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.