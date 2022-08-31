ختام مهرجان الرياضة للجميع لأنشطة الشواطئ فى مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات مهرجان الرياضة للجميع الذى ينظمه الاتحاد المصرى للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للاتحادات النوعية" وبحضور عدد من الفنانين وأساتذة الرياضة بعدد من الجامعات ورؤساء الاقسام الرياضية بعدد من الصحف المصرية.

وشاركت الدكتورة حنان يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة الجميع، وأستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، فى فعاليات المهرجان، الذى أقيم فى الفترة من 27-29 أغسطس الجارى، والذى نظمه الإتحاد المصرى للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البنانى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فى مركز شباب مطروح وتضمنت فعاليات المهرجان أنشطة ترويحية ومسابقات اللياقة البدنية لشباب المحافظة ومراكز شباب حياة كريمة.

وتضمن مهرجان الرياضة للجميع للشواطيء عدد من الألعاب الرياضية والاستعراضات للشباب المشارك من شد الحبل ومهارات استعراضية لكرة القدم، والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية التى تحفز الشباب و تشجعهم على استغلال طاقاتهم وحماسهم فى بناء الجسم والعقل السليم.

‎ وقالت الدكتورة حنان يوسف، إن هذا النشاط يعتبر واحد من أنشطة اتحاد الرياضة للجميع الذى يستهدف نشر مفهوم الثقافة للجميع بين جميع فئات المجتمع تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية فى مصر باعتبار أن الرياضة أمن قومى، ‎مؤكدة اهتمام الاتحاد بعقد هذا النشاط الرياضى المميز لأنه يخدم شباب المحافظة من مراكز الشباب المستفيدة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وأن تمتد مظلة انشطة الاتحاد إلى محافظة مطروح واقامة فعاليات المهرجان على أرضها بمشاركة اكبر عدد من شباب مطروح وزوارها.

كما قال الدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد أن المهرجان يأتى ضمن خطة الاتحاد فى الاهتمام بالنشء والشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة، وفقا لسياسات الدولة وفى ضوء رؤية مصر 2030، وتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية على شواطئ مطروح، بمشاركة أبناء مطروح ورواد الشواطئ، وبلغ عدد المشاركين 450 مشارك ومشاركة من مختلف المشروعات القومية بمديرية الشباب والرياضة بمطروح.