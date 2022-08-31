اليوم السابع
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خاطفة رضيع بدار السلام: حاولت الانتقام من والدتها بسبب خلافات مالية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:23 ص
خاطفة رضيع بدار السلام: حاولت الانتقام من والدتها بسبب خلافات مالية قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترفت سيدة بخطف طفل رضيعة من والدتها فى دار السلام للانتقام منها بسبب خلافات مالية قديمة بينهما، وذلك بمساعدة آخرين، حيث تم القبض عليهم.

 

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفلة إلى أهليتها، حيث تلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بخطف نجلتها – تبلغ من العمر عامين - من قبل بعض السيدات بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

 

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث وبسؤال والدة الطفلة مالكة محل تجارى قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين (3 سيدات) لمشاركتهن فى أعمال تجارية بالمحل ملكها، وأثناء تواجدهن بمسكن إحداهن لإنهاء الخلافات المالية وبصحبتها طفلتها اكتشفت عدم وجودها، واتهمت المشكو فى حقهن بخطفها، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت أمام اللواء بشندى بإرتكاب الواقعة بتحريض من والدتها بسبب الخلافات المالية بين والدتها ووالدة الطفلة، كما أمكن ضبط باقى المتهمات، وإعترفن بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


خاطفة طفلة بدار السلام

خلافات مالية

دار السلام



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