اليوم السابع
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جوزيب بوريل يناقش مع وزير خارجية أوكرانيا دعم الاتحاد الأوروبى لكييف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:24 م
جوزيب بوريل يناقش مع وزير خارجية أوكرانيا دعم الاتحاد الأوروبى لكييف جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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ناقش وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل دعم الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا ومواجهة التدخل المسلح الروسى.
 
وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر  للتواصل الاجتماعى، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الأربعاء: التقيت جوزيب بوريل على هامش الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى براغ. ويظهر بوريل قيادة قوية منذ بداية التدخل الروسي الشامل في أوكرانيا. وسيستمر دعم الاتحاد الأوروبى طالما كان وجوده ضروريا لانتصار أوكرانيا".
 
وفى غضون ذلك، أشار بوريل إلى أنهما بحثا آخر التطورات والخطوات التالية التى سيتخذها الاتحاد الأوروبى لدعم أوكرانيا ومواجهة التدخل العسكرى الروسى.
 
يذكر أن الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، المعروف باسم (جيمنيتش)، والمخصص لمناقشة التدخل الروسي في أوكرانيا، قد بدأ بالفعل فى براج.

اوكرانيا

التشيك

الحرب الروسية

الحرب الاوكرانية

وزراء الخارجية

جوزيب بوريل



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