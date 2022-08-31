جازبروم تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بما يعادل 42.1 مليون متر مكعب

أ ش أ

قال ممثل شركة جازبروم الروسية إن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 42.1 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، مضيفا أن طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا رفضه الجانب الأوكراني.



وقال للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "غازبروم تزود الغاز الروسي من أجل العبور عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 42.1 مليون متر مكعب اعتبارًا من 31 أغسطس، وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".



يشار إلى أن حجم الضخ في اليوم السابق بلغ 42.2 مليون متر مكعب.



وفي وقت سابق، ورد على الموقع الإلكتروني لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا (GTSOU) أن عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ إجماليه حوالي 42.15 مليون متر مكعب في 31 أغسطس.



وأوقف مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا منذ 11 مايو بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوهانسك. ونتيجة لذلك ، سيتم رفض ترشيحات النقل ، مع عدم قبول الغاز، لكن شركة الغاز الروسية لم ترى أي أسباب لتعليق الضخ في الشكل السابق ، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لظروف القوة القاهرة، وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل تقنيا تحويل جميع أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك الروسية.



