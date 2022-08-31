ثقافة الجيزة تنظم معرض "ملامح مصرية" لدعم المواهب الشابة.. صور

كتبت - مرام محمد

نظم فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتورة نهى نبيل بإقليم القاهرة الكبرى، معرض للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح مصرية"، بحضور المهندس سمير عويضة رئيس حي العمرانية والقيادات التنفيذية بالحي ومحافظة الجيزة، والدكتور ربيع شكري رئيس نادي أدب الجيزة، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بتنمية ودعم القدرات الإبداعية للمواهب الشابة في فن رسم البورترية والاهتمام بالفنون التشكيلية كأحد الفنون الجميلة التي تتميز بقدرتها على تنمية التذوق وحب الجمال.

ضم المعرض ما يقرب من 500 عمل فني لفن البورترية بخامات مختلفة مثل الفحم والرصاص وألوان الباستيل لشخصيات شهيرة أدبية وفنية وثقافية، من إبداعات مواهب الجيزة الذين شاركوا بسلسلة الورش التدريبية التي أقيمت خلال الفترة الماضية لتعليم رسم البورترية، تحت إشراف اخصائي الفنون التشكيلية الفنان صفوت عز الدين.

أقيم على هامش المعرض عرض فني لفراشات البالية بقيادة المدرب إسلام وائل، بجانب فقرة فنية غنائية لمواهب قصر ثقافة الجيزة، تحت إشراف الفنان السيد رمضان بمشاركة المواهب الصاعدة مهاب سعيد، رياض أشرف، وهاجر الشهيد، واختتمت الفاعليات بتكريم المواهب الشابة المتميزة التي شاركت بالمعرض بشهادات تقدير.