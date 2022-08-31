تنفيذ تجربة "إخلاء" بمبنى مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أجرت مديرية التربية والتعليم ببني سويف تجربة إخلاء مبنى ديوان عام المديرية "محاكاة افتراضية"، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" وصقل وتنمية مهارات التنفيذيين على التعامل مع الأزمات والطوارئ وحسن تقدير وإدارة الموقف.

بدأ سيناريو تنفيذ تجربة الإخلاء الافتراضية مع تشغيل جرس الإنذار وقد تم خروج الموظفين "حسب الخطة" في مكان التجمع عبر مخارج الطوارئ المعدة للإخلاء حيث نجحت خطة الإخلاء في وقت وجيز بمشاركة أعضاء لجنة الأزمات والكوارث.

من جهته، أثنى الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم على الجهود المبذولة في تدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء بكل دقة وفي أقل وقت ممكن، مؤكدا أن خطة الإخلاء والتدريب عليها تعتبر من الضروريات المهمة في المنشآت التعليمية لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة بها وتقلل من فرص إصابة العاملين في حالة الطوارئ وتزيد الوعي والحس الأمني لدى العاملين.

فيما أشار الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية إلى أهمية التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل الديوان والمدارس وتطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، موضحا بأن خطة الإخلاء التي نفذت بديوان المديرية هدفها التأكد من جاهزية السلامة داخل الديوان مؤكدا على تعميم التجربة على كل المدارس والمنشآت التعليمية.

وشهد تنفيذ تجربة الإخلاء: الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ورئيس لجنة الأزمات والكوارث وهويدا محمد عبد المنعم مسؤول الأزمات والمهندس عماد حمدي مشرف الإخلاء للمبنى.



خروج الموظفين



خروج وكيل الوزارة والعاملين



محاكاة إخلاء