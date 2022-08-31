اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:02 ص
أكرم القصاص
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تنظيم أول ورشة عمل ومعرض فني على شواطىء الإسكندرية بمشاركة أكثر من 100 فنان

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 ص
تنظيم أول ورشة عمل ومعرض فني على شواطىء الإسكندرية بمشاركة أكثر من 100 فنان شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 تنظم محافظة الإسكندرية أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطىء الإسكندرية بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية، بعنوان (فنون يا إسكندرية) وذلك غدا الخميس، بمنطقة ستانلي، وتقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة وأكاديمية Dedaa Art  للفنون.

وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتشجيعًا للفعاليات الثقافية والفنية والسياحية.

من المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا حيث يتم تقديم الإبداعات الفنية، ويتخلل الفعاليات بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية.



 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

الفن التشكيلى



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