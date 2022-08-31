تناول "سناكس" بين الوجبات يحمى مريض السكر من ارتفاعه

كتبت فاطمة ياسر

مريض السكر له نظام محدد فى تناول الطعام، فمن أبرز الأطعمة التى يمنع من تناولها هى الحلويات والسكريات، لأنها تزيد من فرص ارتفاع نسبة السكر وقد يعرضه هذا الأمر للخطر.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع webmed الطبى أبرز وأهم الوجبات الإضافية الصحية التى يمكن لمريض السكر تناولها دون تعرضه لأى مضاعفات صحية، ومنها:

- الزبادى بالتوت أو ببذور الشيا.. فهى وجبة غذائية متكاملة تمد الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر مهمة له، كالبروتين والدهون الصحية وفيتامين سى، والكربوهيدرات.

- الفول الأخضر.. قد يساهم هذا النوع من الفول فى تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من تعرضه للارتفاع، كما أنه يزيد من فرص شعورك بالشبع.

- الجبن القريش.. تحتوى على الدهون الصحية والكالسيوم والبروتين الصحى والمفيد للجسم، لذا فيمكنك عند شعورك بالجوع تناول مع إضافة الطماطم وفلفل الرومى إليها، فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل ملحوظ فى إمداد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، وأيضا تقلل من فرص ارتفاع نسبة السكر بالدم.

- البيض.. يحتوى على البروتين الذى يساهم فى تقليل شعورك بالجوع، وتناوله يساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة السكر فى الدم.

- المكسرات.. تعد من الحيل الغذائية الرائعة، التى تساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة السكر بالدم، بالإضافة إلى إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية.