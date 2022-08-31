"تمسك بالتوك توك فقتلناه".. اعترافات قاتلى عاطل بالإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"تمسك بالتوك توك فقتلناه"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقتل سائق في الإسكندرية، حيث تبين أن عصابة تقودها سيدة وراء ارتكاب الجريمة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالإسكندرية.. وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، إحدى السيدات "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية – القليوبية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة "توك توك" قيادة المجنى عليه، كما أقروا بقيامهم بإستيقاف المجنى عليه وإستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور"، ولدى وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته لسرقة المركبة ولدى قيام المجنى عليه بالمقاومة تعدى عليه بالسلاح الأبيض، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة، كما تم بإرشادهم ضبط (المركبة المستولى عليها – السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.