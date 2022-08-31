اليوم السابع
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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:31 م
تعرف على جهود أمن المنافذ خلال الـ24 ساعة الماضية حملة أمنية -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

ومن أبرز نتائج الحملات..

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 5 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1377) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط (43) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (266) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


امن المنافذ

جهود الداخليه

الامن العام



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