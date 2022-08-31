تصديرى الأغذية: 1.7 مليون طن حجم إنتاج مصر من التمور سنوياً

كتب إسلام سعيد

شكل المجلس التصديري للصناعات الغذائية لجنة متخصصة في تطوير صادرات مصنعات التمور المصرية وانعقدت أولى اجتماعات اللجنة بمقر المجلس.

وقال المجلس التصديري في بيان اليوم، إنه إيماءً إلى أهمية قطاع التمور المصرية وتوفر المواد الخام القابلة للتصنيع حيث تعد مصر أكبر منتج في العالم للتمور بكميات بلغت حوالي 1.7 مليون طن تمثل ما يقرب من 18% من حجم الإنتاج العالمي بجان التوسع الكبير الذي تشهده مصر في زراعة الأصناف الحديثة من التمور

وتهدف اللجنة إلى وضع تصور لتطوير صادرات مصنعات التمور المصرية يعقبها خطة تنفيذية من خلال تحديد أوليات مصنعات التمور الموجهة للتصدير التي تقوم في الأساس على استغلال المقومات الإنتاجية التي تتميز بها مصر وتتوافق مع الأصناف المتاحة بالسوق المصري بالتكامل والتنسيق مع قطاع التمور الطازجة من خلال استغلال القدرات البحثية المتاحة في مصر في مجال الابتكار والتطوير وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية وبما يتماشى مع الطلب المتنامي عالمياً على مصنعات التمور، بجانب وضع خطط تسويقية قائمة على دراسات علمية تستهدف الأسواق ذات الأولوية وتحدد أليات اختراق تلك الأسواق.

وتضم اللجنة في تشكيلها مزيج متجانس من مصنعي التمور المصريين المتميزين بأفكار ابتكارية ولديهم رؤية واقعية لتطوير القطاع كما تشمل اللجنة الجهات ذات الصلة بالتمور بمختلف مراحلها على طول سلسلة القيمة، وذلك بهدف تنمية صادرات التمور المصنعة المصرية.