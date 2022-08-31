تجديد حبس 3 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 20 نوفمبر الجاري لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.