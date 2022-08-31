"تجارية الجيزة" تستعد لاستقبال أصحاب الأنشطة التموينية لتجديد السجلات

كتب إسلام سعيد

أكد محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على استعداد إدارات الغرفة المختلفة لاستقبال أصحاب الأنشطة التموينية (مطاحن - مخابز - مستودعات ‏دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي) تنفيذا للتوجية الوزارى رقم 31 لسنة 2022 الصادر من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والذى يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الانشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من (مطاحن - مخابز - مستودعات ‏دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي).

وأضاف إمبابى أنه حسب التوجية الوزارى فى حالة ‏إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه كما شمل التوجية ضرورة ‏قيام هذه الانشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022 .

وأضاف إمبابى أنه فى إطار تسهيل الإجراءات للاعضاء المترددين على الغرفة تم العمل بنظام الشباك الواحد مع تخصيص أماكن انتظار لائقة بالأعضاء بالإضافة إلى تواجد فرع للسجل التجارى بمقر الغرفة مما يمثل مركز خدمات متكامل للأعضاء.