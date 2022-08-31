بوتين يعزى أسرة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزي أسرة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن فلاديمير بوتين سيوجه برقية التعزية الرسمية إلى أهالي ميخائيل جورباتشوف صباح الأربعاء.

وتوفي ميخائيل جورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفياتي السابق، الثلاثاء عن عمر ناهز91 عاماً في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يعالج.

وقال "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية في بيان إنّه "مساء اليوم (الثلاثاء)، وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرجي جورباتشوف".