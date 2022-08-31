بري: لبنان يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه ولا مقايضة على سيادته

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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه، معتبرا أن هذه المخاطر والتحديات يتم التعامل معها من قبل من وصفهم بأسوأ وأخطر عقلية عرفتها الحياة السياسية اللبنانية في كل حقباتها كيدا ونكدا وحقدا وانفصالا عن الواقع، على حد وصفه.



واستنكر بري ،في كلمة له اليوم، " ما وصفه بتصوير نهاية الفترة الدستورية لأي سلطة على أنها نهاية للبنان ووضعه على شفير خطر وجودي "، مشددا على أن الطبيعي هو أن تكون الإستحقاقات محطة أمل للبنان يعكس من خلالها الجميع الحيوية السياسية لإعادة إنتاج سلطاته وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات.



وأضاف أنه ليس مشروعاً على الإطلاق الإستسلام لبعض الإرادات الخبيثة - على حد وصفه - التي تعمل بجهد حثيث ومضن لإسقاط البلد ومؤسساته في دوامة الفراغ.



وحذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مما وصفه بالمراوغة والرهان على عامل الوقت في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن حدود لبنان وسيادته لا مقايضة عليها ولا تفريط بها قيد أنملة، مشددا على الدفاع عنها دون هوادة، وداعيا إلى عدم الرهان على أي خلاف بين حركة أمل وحزب الله.



وأكد بري أن الكرة الآن في ملعب الأطراف الراعية للتفاوض، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية، ويقوم بدور الوساطة المبعوث الأمريكي لشئون الطاقة أموس هوكشتين.