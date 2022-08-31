النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لسائق قتل على آخر بسبب أولوية المرور

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، حول واقعة مقتل سائق علي يد أخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق 61 سنة مصابا بتهشم في الجمجمة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب فى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.