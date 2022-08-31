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النداء الأخير.. اليوم آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:39 م
النداء الأخير.. اليوم آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية أكاديمية الشرطة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يعتبر اليوم الأربعاء، آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها لهذا العام، حيث يستمر التقديم على الموقع الإلكترونى للكلية حتى منتصف الليل.

 

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، وأعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم التقديم لكلية الشرطة لهذا العام، بدءا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام وخريجي الجامعات للعام الماضى ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

 

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