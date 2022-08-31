الكنيسة ترسم كاهن جديد بإيبارشية الدول الإسكندنافية

كتب: محمد الأحمدى

رسمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدكتور يوحنا مكرم الوزان كاهنا بإيبارشية الدول الإسكندنافية باسم القس يوحنا، اليوم الثلاثاء، وذلك بيد الأنبا أباكير أسقف الإيبارشية ومشاركة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وكهنة الإيبارشية، بكنيسة الشهيد مار مينا والبابا كيرلس بمنطقه سودرتاليا.

وفى سياق متصل، قام الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مار مينا العجائبي بصحراء مريوط، وبمشاركة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، برسامة راهبًا باسم الراهب تادرس آفا مينا.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص التهنئة للأنبا كيرلس ومجمع رهبان الدير بهذه الرسامة المباركة مصليا لله أن يبارك في الدير ورهبانه.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلى صلوات رهبنة لـ5 من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مارجرجس بمصرالقديمة، يوم 10 أغسطس، ليلحقن بذلك بمجمع راهبات الدير.