الكرملين: لم نحرز تقدما في مفاوضات "معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية" مع واشنطن

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تحرز تقدما في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.



وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء - "هناك إشارات.. نعتقد أن استئناف هذه المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) يجب أن يتم دون أي معروف".. مضيفا: "نهتم بالتساوي بذلك، وفي الحقيقة الكرة الأرضية كلها تهتم بذلك.. يعمل الدبلوماسيون، وحتى الآن لا يوجد هناك أي تقدم ملحوظ".



