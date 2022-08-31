القاهرة تنظم ندوات لتحفيز المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

كثفت محافظة القاهرة جهودها لدعوة الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة المصرية عبر سلسلة من الندوات استهدفت كافة شرائح المجتمع للتعريف بالمبادرة وأهميتها وشروط المشاركة فيها والفئات المستهدفة من المبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة .

وأشارت الدكتورة نجلاء النجار مستشار محافظ القاهرة للعلاقات الدولية فى الندوة التى التقت فيها عدد كبير من شباب الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة ، واعضاء برلمان الشباب بحضور اللواء حاتم الهديبي رئيس حي السيدة زينب أن التسجيل فى المبادرة مستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأكدت النجار، أن محافظة القاهرة حرصت على إطلاق حملة ترويجية بشوارع العاصمة كما تم عمل فيلم توضيحي للتعريف بالمبادرة وأهميتها وشروط المشاركة فيها والفئات المستهدفة من المبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة مشيرة إلى أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن التسجيل للمبادرة يتم من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وأكد محافظ القاهرة على تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمل على ظهور العاصمة بالشكل اللائق.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.