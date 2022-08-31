العقود الآجلة لخام برنت تنخفض أكثر من 7 دولارات والبرميل يسجل 98 دولارا

كتب سمير حسنى

أفادت تقارير إعلامية بأن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بأكثر من 7 دولارات ليسجل البرميل 98 دولارا، بينما هوت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 6 دولارات ليسجل البرميل 91 دولارا.

وشهد عام 2021 تطورات في نمط الفروقات بين أسعار النفط الخفيف منخفضة المحتوى الكبريتى والثقيل عالى المحتوى الكبريتى بالمقارنة مـع العـام السابق، فعلى سبيل المثال، وصل الفرق بين سعر نفط برنت ( الأعلـى جـودة ممثلاً للنفوط الخفيفة ) وسعر نفط دبى (ممثلاً للنفوط الثقيلة) إلى 1.4 دولار / برميل لصـالح خام برنت خلال عام 2021 بالمقارنة مع 0.6 دولار / برميل لصالح خـام دبـي خـلال العام السابق، فـي حـيـن يـقـل سـعـر سـلـة أوبـك عـن سـعر نفط برنت بواقع 0.7 دولار / برميل خلال العام وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.