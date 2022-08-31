السجن المشدد من 7 سنوات إلى المؤبد لـ3 متهمين بخطف مسن وسرقته فى حلوان

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت متهما آخر غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامهم بخطف مسن والتعدي عليه بغرض سرقته بحلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم، ومحمد عبد المنعم بركات، وأمانة سر محمد جبر وإسلام شحاتة.

وأوضح أخر إحالة المتهمين في القضية رقم 13368 لسنة 2021 جنايات حلوان، أن المتهمين خطفوا المجني عليه، وذلك بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى مسكن كانت قد أعدته سلفًا رفقة باقي المتهمين واهمة إياه بإقامة علاقة معه، وتمكنت بتلك الوسيل من اصطحابه إلى المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بغير رضاه، بأن قام المتهم الثالث وآخر بالتعدي عليه بالضرب مهددين إياه، فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وخلعوا عنه ملابسه، كما سرقوا المنقولات الخاصة بالمجني عليه بأن ارتكبوا ذات الأفعال المشار إليها سلفًا مما بث الرعب في نفس المجني عليه وشلوا مقاومته وتمكنوا من سرقة تلم المنقولات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه بأن قاموا بتسجيل والتقاط مقاطع مصورة له، حال كونه عاريا وكان ذلك بغير رضا المجني عليه، كما أنهم هددوا المجني عليه بإفشاء تلك المقاطع المصورة لحمله على الامتناع عن مقاومتهم حال ارتكابهم جرائمهم والتحصل منه غلى مبلغ مالي.