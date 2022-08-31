الزراعة: التفتيش على 274 مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية خلال أغسطس

كتبت أسماء نصار

شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حمله مكبرة في جميع انحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 274 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أغسطس وتم رصد 125 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار (19) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص لـ (64) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الجيزة – القاهرة – الأقصر - مطروح)، تم عمل 8 محاضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، البحيرة، وتم عمل (13) محضر إدارية بمحافظات: الشرقية – كفر الشيخ – بنى سويف – المنوفية – البحيرة.

كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ (40) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الغربية – الدقهلية – الشرقية – البحيرة.

من جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص اًو المستوردة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.