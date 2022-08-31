الرئيس السيسي يهنئ "قرغيزستان" و "ترينيداد وتوباجو" بيوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس قرغيزستان صادر جابا روف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى باولا مي ويكيس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباجو، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.