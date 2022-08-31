اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:54 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ "قرغيزستان" و "ترينيداد وتوباجو" بيوم الاستقلال

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:58 م
الرئيس السيسي يهنئ "قرغيزستان" و "ترينيداد وتوباجو" بيوم الاستقلال الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس قرغيزستان صادر جابا روف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.


كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى باولا مي ويكيس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباجو، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.


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