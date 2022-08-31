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"الدراسات الأفريقية": 15 سبتمبر آخر موعد للتقدم للدراسات العليا و2 أكتوبر الاختبارات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:32 م
"الدراسات الأفريقية": 15 سبتمبر آخر موعد للتقدم للدراسات العليا و2 أكتوبر الاختبارات الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، استمرار باب التسجيل والتقدم للدبلومات بالكلية حتى يوم 15 سبتمبر المقبل وذلك فى سبيل إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للالتحاق بالكليات.
 
وأشار الدكتور عطية الطنطاوى فى تصريحات ل " اليوم السابع " إلى أنه بعد الانتهاء من علق باب التسجيل والتقدم يتم تنظيم اختبارات للمتقدمين وتعقد يوم 2 اكتوبر 2022 وتكون عبارة عن اختبار تحريرى يمثل 70% بالإضافة إلى اختبار شفوى مع أعضاء هيئة التدريس يمثل 30%.
 
وذكر عميد كلية الدراسات الأفريقية أن الكلية بها 6 اقسام كل قسم دبلوم اكاديمى بالإضافة إلى عدد كبير من الدبلومات المهنية  
 
وكانت جامعة القاهرة أعلنت حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الخامس على التوالي، و تم تجديد الشهادة وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.
 
 

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