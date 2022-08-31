البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي سوليفان سيلتقي نظيريه الياباني والكوري الجنوبي

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكى سيلتقي نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن لقاء مستشاري الأمن الأمريكي والياباني والكوري الجنوبي سيجري الخميس في هاواي.

وفى وقت سابق قالت مصادر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا غدا الخميس ، حيث يلقي خطابا حول "استمرار المعركة من أجل روح الأمة وتهديد الديمقراطية ومكانة بلاده عالميا" أمام قاعة الاستقلال بالمدينة.

وأشارت المصادر حسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إلى أن هذا الخطاب -بعد أسبوع من إلقاء بايدن خطابا قويا أمام أنصاره من الديمقراطيين في ولاية ميريلاند- له صلة بحملته الانتخابية.