اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:16 م
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البحيرة تحصد المركز الأول لدورى التميز للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:49 م
البحيرة تحصد المركز الأول لدورى التميز للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية مركز شباب
البحيرة - ناصر جودة

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن حصولها على المركز الأول بالنسخة الرابعة لدوري التميز لهذا العام  والذي أُقيم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
 
وأكدت مديرية الشباب والرياضه بالبحيرة ان هذا الفوز يأتى وفقا لخطة وزارة الشباب  نحو تطوير العمل المؤسسى وخلق بيئة عمل محفزة تُساهِم فى تحقيق سياسة ورؤية الدولة بما يتماشى مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 
 
وحصل الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على تكريم لحصول مديرية الشباب بالمحافظة على  أفضل المديريات علي مستوي الجمهورية.
 
كما تم تكريم الإدارات المتميزة بالمديرية والإدارات الفرعية ومراكز الشباب وهى "إدارة الطلائع - إدارة التخطيط والمتابعة - إدارة شباب أبو حمص - مركز شباب سحالي بأبو حمص - مركز شباب مدينة دمنهور".
 
 
 

وزارة الشباب

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دورى التميز للشباب

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