اليوم السابع
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إيبارشية طموه تنظم أمسية لنجاح الفرقة الأولى بأبوسيفين بحضور أسقف الإيبارشية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:55 ص
إيبارشية طموه تنظم أمسية لنجاح الفرقة الأولى بأبوسيفين بحضور أسقف الإيبارشية أمسية خاصة لنجاح الفرقة الأولى بمركز أبوسيفين
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت إيبارشية طموه، للأقباط الأرثوذكس، أمسية خاصة لنجاح الفرقة الأولى بمركز أبو سيفين للدراسات اللاهوتية التابع للإيبارشية، وذلك بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية وأعضاء هيئة التدريس بالمركز.
 
وتحتفل إيبارشية طموه بعيد استشهاد شفيعها الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) بديره الأثرى بطموه، فى شهر ديسمبر، حيث يقوم أسقف الإيبارشية الأنبا صموئيل فى صلاة عشية العيد مساء أمس بتطييب رفات الشهيد بحضور مجمع كهنة الإيبارشية وجموع غفيرة من الشعب.
 
ويصلى نيافته كذلك قداس العيد صباح اليوم الخميس بالدير ذاته.
 
يُذكر أن دير أبى سيفين بطموه أنشئ فى القرن الخامس الميلادى حيث نمت الرهبنة به على يد القديس ببنوده. 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه طموه

الانبا صموئيل



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