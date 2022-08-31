أخبار البورصة اليوم الأربعاء 31-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 31-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 685.230 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بلتون المالية القابضة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، مصر للفنادق، العربية للمحابس.

البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 685.230 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 934.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 31.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 264.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.3 مليون جنيه، 557 ألف جنيه، 135.4 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 9998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3746 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

القبول الآلي للأوامر

وأعلنت البورصة، عن تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلي للأوامر، وهم السويس للأكياس 29 أكتوبر 2022، جلوبال تيلكوم القابضة 25 فبراير 2023، الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 17 مارس 2023، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 08 سبتمبر 2023، العبوات الدوائية المتطورة ‏ 15 ديسمبر 2023، المصرية للمشروعات السياحية العالمية 06 فبراير 2024، أسمنت بورتلاند طرة المصرية 06 فبراير 2024، مصر جنوب افريقيا للاتصالات 07 فبراير 2024، السويس للأسمنت 02 أغسطس 2024، الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس 2024، رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر 2024، النيل لحليج الأقطان 03 إبريل 2025، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 28 إبريل 2025، بنك الكويت الوطني - مصر 13 أغسطس 2025.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.85 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة بنسبة 2.51% من رأسمال الشركة، وشراء الثالثة 13.13 مليون سهم خزينة، وشراء الرابعة 50 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.07% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 750 ألف سهم، 100 ألف سهم، 38 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة اودن للاستثمار والتنمية 70 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 620 ألف سهم، 25 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 501 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 115.4 ألف سهم، 220 ألف سهم، 12 ألف سهم، 38 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 5 آلاف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، حيث حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، زيادة في قيمة الإيرادات بنسبة 13.6% لتصل إلى 1,914.6 مليون دولار، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 7.4% لتصل إلى 92.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 20.8 مليون دولار في الربع الثاني و 33.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 104.3 مليون دولار في 30 يونيو 2022 والتدفق النقدي التشغيلي 88.9 مليون دولار في الربع الثاني 2022.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 6.5 مليار دولار وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX لتصل إلى 9.0 مليار دولار في 30 يونيو2022، وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.9 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ وعقود جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022.

حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إيرادات بقيمة 55.9 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 41.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 93.3 مليون جنيه مقارنة مع 13.6 مليون جنيه.

حققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 273.54 مليون جنيه مقارنة مع 255.63 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17.91 مليون جنيه وبنسبة قدرها 7.01%.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائضًا بلغ 2.509 مليون جنيه خلال شهر يوليو مقابل فائض 102 ألف جنيه خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل فائض مستهدف 1.547 مليون جنيه لذات الفترة.