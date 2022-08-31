أبناء القنصل.. مزورو التقارير الطبية بكفر الشيخ: هدفنا جمع الأموال

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف مزورون بتزوير الأوراق الرسمية والمستندات، وبيع الشهادات والتقارير الطبية " المضروبة" للراغبين مقابل الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص" لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير التقارير الطبية الرسمية المنسوب صدورها لمستشفيات حكومية وغيرها من الجهات الطبية الخاصة ، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبى الحصول عليها لتقديمها إلى مختلف الجهات.

كما أضافت التحريات بقيام أحدهم بإصطناع وتزوير تلك المحررات بينما يقوم باقى المتهمين بإستقطاب عملائهم من راغبى شراء تلك المحررات "المزورة" مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بنطاق محافظة كفر الشيخ ، وعُثر بحوزتهم على (عدد من التقارير الطبية "مزوره بالكامل"ممهورة على بياض بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية - بصمات خاتم شعار الجمهورية "المقلدة" ممهورة على أوراق كلك منسوب صدورها لعدد من الهيئات والجهات الحكومية – عدد من الخطابات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزوره بالكامل") بالإضافة إلى الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى (هواتف محمولة ماركات مختلفة - 2 جهاز كمبيوتر و2 جهاز "إسكانر" - طابعة كمبيوتر).

بفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة تبين إحتوائهم على (محادثات صوتية ورسائل نصية تفيد نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، بالإضافة إلى العديد من صور نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية وبرامج الحذف والإضافة والتعديل والتى تستخدم فى عمليات التزوير) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات وإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.