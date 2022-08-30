اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:24 م
أكرم القصاص
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وزيرة البيئة تتوجه لإندونيسيا للمشاركة باجتماع وزراء البيئة والمناخ لمجموعة G20

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:51 م
وزيرة البيئة تتوجه لإندونيسيا للمشاركة باجتماع وزراء البيئة والمناخ لمجموعة G20 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة بالي بإندونيسيا للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ لدول مجموعة العشرين، لتسليط الضوء على التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه البيئة والمناخ، وآثارها على استمرار مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، واستمرار الحياة على الكوكب، وتأثيراتها على الدول النامية، والعمل على الوصول لاتفاق مشترك حول اتخاذ إجراءات التصدي لتلك التحديات. 
 
وأكدت وزيرة البيئة، أن لقاء وزراء مجموعة العشرين المسؤولين عن البيئة والمناخ، سيكون فرصة جيدة لخلق زخم حقيقي نحو اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة للتصدي للتحديات العالمية المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي ، والتلوث ، والتصحر  وتدهور الأراضي ، والانتقال للطاقة النظيفة والاستهلاك والإنتاج غير المستدامين، وخلق نوع من التكامل بين هذه الإجراءات للوصول لنتائج فعالة. 
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع الوزاري سيناقش 3 موضوعات هامة، وهي التعافي المستدام، وتعزيز إجراءات حماية البيئة البرية والبحرية، وتعزيز التعاون لتعبئة الموارد لتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي، موضحة أن سيتم مناقشة دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة كأحد الإجراءات التي تلعب دورًا أساسيًا في الجهد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسية، مثل فقدان التنوع البيولوجى، وتغير المناخ، وتدهور الأراضى، والأمن الغذائى، ومخاطر الكوارث، وتوافر المياه ، والقضاء على الفقر، وصحة الإنسان، وخدمات النظم البيئية، لافتة إلى ضرورة مراعاة البعد الإنساني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، واحتياجات المجتمعات المحلية والفئات الأكثر تأثرا كالنساء والأطفال. 
 
وتعد مجموعة العشرون منصة إستراتيجية متعددة الأطراف تربط الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في العالم، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تأمين النمو الاقتصادي العالمي والازدهار في المستقبل، حيث يمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمى، و75 في المائة من التجارة الدولية و 60 في المائة من سكان العالم.

البيئة

مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم

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