هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 5%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ تراجع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وانخفض قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، ونزل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%.

كما تراجعت قطاعات البنوك، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 2.8%، 0.5%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.75%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 112.7 ألف جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 260.4 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 12501 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.