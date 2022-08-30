نائب محافظ الجيزة يعاين طريق طراد النيل تمهيدا لبدء تطويره

كتبت - مرام محمد

عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم، طريق طراد النيل بنطاق مركز أوسيم، تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2,5 كم، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددا بالالتزام بخط التنظيم، ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة، وتسهيل حركة المرور على الطريق.

واستمع نائب المحافظ، خلال جولته الميدانية لآراء المواطنين واطلع علي مقترحاتهم في بعض الأمور الجارية بالمحافظة، ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، كلا من محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومسؤلي مركز أوسيم، وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة.