مصر عامل فى انهيار بيارة صرف صحى ببنى سويف

لقى عامل مصرعه اليوم الثلاثاء، فى انهيار بيارة صرف صحى عليه أثناء عمله بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع عامل، خلال عمله فى حفر بيارة صرف صحى انهارت عليه الحفرة، بجوار كوبرى السوق بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وسيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثة المتوفى ونقلها، إلى مستشفى ناصر العام، وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى ناصر العام سعد شعبان زيدان 39 عامًا، مقيم منطقة الترعة الصغيرة بمدينة ناصر، خلال عمله فى حفر أحد بيارات الصرف الصحى، بقرية اشمنت انهارت عليه ولقى مصرعه، وتم انتشال جتثه.