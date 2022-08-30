مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية: علاقتنا مع الهند تاريخية ونسعى لتعزيزها

كتبت: هناء أبو العز

قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن العلاقات المصرية الهندية تمتد لقرون عديدة، عززتها الاتفاقيات علي كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية.

وافتتح عبد الصادق رفقه سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، خلال احتفال السفارة بالذكرى الـ75 للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين، معرضا للصور يوضح العلاقات التاريخية بين البلدين، والذي يوضح مرور المهاتما غاندى علي مصر عام 1936 في طريقه إلي لندن.

واوضح السفير صلاح أن الصور تعبر عن ألف كلمة لذا فأن المعرض يحكي تاريخ العلاقات بين الدولتين مؤكدا أن مصر ستستمر في علاقتها مع الهند قوية في المستقبل وبناء المزيد من العلاقات العميقة والقوية.