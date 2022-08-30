محكمة نمساوية تلغى إدانة نائب تورط فى قضية فساد

كتبت : هناء أبو العز

ألغت محكمة في فيينا إدانة نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش في قضية فساد.

وحكم على ستراش بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ العام الماضي بعد اتهامه بتغيير التشريعات لصالح صاحب مستشفى خاص.

من جانبه قال متحدث باسم المحكمة يوم الثلاثاء إن المحكمة الإقليمية العليا في فيينا وجدت أن المحاكمة السابقة لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف رسائل الدردشة التي يحتمل أن تكون تبرئة.

وتدور القضية حول تبرعات في عامي 2016 و 2017 لحزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه شتراش من قبل مشغل المستشفى في فيينا الذي كان صديقًا لستراش.

واتُهم ستراش ، الذي كان في وقت التبرعات رئيسًا للحزب ، بالمساعدة في تغيير قانون لصالح أعمال صديقه بعد أن أصبح نائبًا للمستشار، وكان قد شغل منصب نائب المستشار في حكومة ائتلافية في عهد المستشار المحافظ سيباستيان كورتس بين عامي 2017 و 2019.