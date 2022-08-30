محافظ سوهاج يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة .. صور

سوهاج – عمرو خلف

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة للعام 2021/2022، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأولياء أمور الطلاب.

وأهدى محافظ سوهاج للطلاب المكرمين شهادات التقدير والهدايا العينية، تقديراً لتفوقهم الدراسي متمنياً لهم النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة، مؤكدا أنهم فخرا للمحافظة ،معربا عن تقديره لأولياء أمور الطلاب، ومشيداً بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لدفع عجلة المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، واحتلال المراكز الأولى دائما على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الطلاب الأوائل الذين تم تكريمهم هم: "الطالب كيرلس خالد برتله شنودة الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 399 درجة، والأول على مستوى المحافظة، والطالبة بسملة محروس رشاد أحمد الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية للشعبة الأدبية بمجموع 381 درجة، والأول على مستوى المحافظة".

وكل من "الطالب أحمد رشدي محروس عثمان، الحاصل على المركز الثاني على مستوى المحافظة علمي علوم بمجموع 398 درجة، والطالب أحمد مصطفى عشري محمد الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى المحافظة، علمي علوم بمجموع 398 درجة، والطالب أحمد محمد حسين محمد الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى المحافظة، علمي علوم، بمجموع 398 درجة.

وكذلك "الطالب رامز عشم مصباح شرابيل الحاصل على المركز الثاني على مستوى المحافظة، علمي رياضيات، بمجموع 400 درجة، وكل من "الطالبة حبيبة محمد شعبان الحاصلة على المركز الثاني على مستوى المحافظة للشعبة الأدبية، بمجموع 375 درجة، والطالبة هنا أحمد حسني محمد الحاصلة على المركز الثالث على مستوى المحافظة للشعبة الأدبية، بمجموع 373 درجة.