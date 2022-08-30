محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بالنصب التذكاري ومصر القديمة بشرم الشيخ

جنوب سيناء ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، بجولة تفقدية ليلية تابع فيها أعمال النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، ورفع كفاءة المنطقة أمامه، ووجه بزيادة احواض الزهور والاهتمام بالانارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.

وتابع اعمال انشاء مصر القديمة وتطوير مسجد الصحابة والساحة امامه بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ ، وخلال الجولة شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير السوق القديم ومنطقة مصر القديمة و ساحة مسجد الصحابة واضائته استعدادا لمؤتمر تغير المناخ .

أشار المحافظ إلى أن السوق التجاري القديم يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة واضائته، وأعمال رفع كفاءة الساحة أمام مسجد الصحابة بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بشرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.