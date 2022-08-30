محافظ بنى سويف يحيل واقعة تزوير فى بيانات وظيفية للنيابة العامة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للنيابة العامة مذكرة التربية والتعليم الخاصة بواقعة تزوير بيانات وظيفة (خبرة ) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لإدارة الواسطى التعليمية ومديرية التربية والتعليم والتي لم يثبت صحتها وأن صاحبة البيانات غير موظفة بالتربية والتعليم، وذلك بحسب ما أفادت به لجنة من مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن.
وقام وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب بعرض مذكرة على المحافظ بتفاصيل هذه الواقعة وبدوره كلف المحافظ الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بسرعة بحثها وإعداد مذكرة تفصيلية بشأنها لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حيالها.
وأفاد مدير الشئون القانونية محمد سيد أن المذكرة التى قام بإعدادها الباحث القانوني أحمد مشهور، أوصت الشئون القانونية بإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم واجراء تحقيق في ملابسات الموضوع، والتي اعتمدها المحافظ الذي وجه بمتابعة مستجدات الموضوع بالتنسيق مع التربية والتعليم ، وذلك بناء عن ما سوف تسفر عنه نتيجة تحقيقات النيابة العامة.
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