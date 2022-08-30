محافظ بنى سويف يحيل واقعة تزوير فى بيانات وظيفية للنيابة العامة

بنى سويف هانى فتحى

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للنيابة العامة مذكرة التربية والتعليم الخاصة بواقعة تزوير بيانات وظيفة (خبرة ) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لإدارة الواسطى التعليمية ومديرية التربية والتعليم والتي لم يثبت صحتها وأن صاحبة البيانات غير موظفة بالتربية والتعليم، وذلك بحسب ما أفادت به لجنة من مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن.